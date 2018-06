El PP insiste en la necesidad del nuevo PXOM para "acabar co caos do urbanismo de Poio"

El PP de Poio informó del último capítulo de la disputa entre el Gobierno bipartito de Poio y una familia por la propiedad de un camino en O Casal, conocido como "Travesía do Castelo" desde que el concello lo asfaltó y señalizó hace años, "contra os desexos dos seus propietarios", según reza el comunicado de los populares, para dar acceso a unas viviendas unifamiliares, decisión que fue revertida por la Audiencia de Pontevedra al considerar ilegales dichas actuaciones.

Según el PP, después del revés judicial, el concello de Poio decidió expropiar el camino privado, una decisión que confirmó el pasado lunes la Xunta de Goberno Local y que, para el PP, es la demostración de la necesidad imperiosa de que salga adelante el nuevo PXOM.

"O novo PXOM é necesario entre outras cousas para, entre outras cousas, acabar co caos que hai agora mesmo na dirección política do urbanismo en Poio", explicó la concelleira Rocío Cochón, que recordó que este conflicto surgió porque el concello se dio cuenta tarde de que tres viviendas ya edificadas y con licencia no tenían acceso e intentó dárselo "sen respectar a lei, ocupando unha parcela privada propiedade da familia titular do Pazo".

Después de que la justicia anulase las actuaciones del Gobierno local, se obliga al Concello a pagar por la parcela, algo a lo que la familia se negó insistiendo en que el único interés del concello era beneficiar a la empresa promotora de la urbanización. Por ese motivo, presentaron varias alegaciones que la Xunta de Goberno Local, presidida por Luciano Sobral, desestimó en su última reunión, confirmando que Poio "expropiará forzosamente o camiño que ocupou ilegalmente no seu día".

Cochón recordó que esta es solo la última de las actuaciones poco claras del Bipartito en relación al urbanismo e indicó que los propios informes técnicos subrayan que el PXOM de Poio no está adaptado a la última legislación.