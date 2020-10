Vigilantes en la entrada y dos visitas por sepultura: la restricción llega al cementerio

Las restricciones de la pandemia afectarán este año a los vivos y también al ancestral ritual del culto a los muertos, que estará marcado este año años por las restricciones de la pandemia.

A la espera de la normativa de carácter general que emita la Xunta para Ourense, el ayuntamiento de la capital ya está manteniendo reuniones para fijar criterios de actuaciones en los tres cementerios de la ciudad, que dependen de esta administración local, los de As Caldas en el barrio de A Ponte, San Francisco y el de Santa Mariña.

No valen las aglomeraciones en los días claves de Difuntos y Todos los Santos y "a la espera de lo que decidamos con los técnicos, la idea inicial es poner un control de acceso en las entradas de los cementerios de la ciudad, con vigilante so Protección Civil, para que no haya aglomeraciones en horas o días punta, y que no se reúnan ya en el interior, más de dos personas por sepultura", indica el concejal de Sanidad y Cementerios, Telmo Ucha.

Las medidas incluyen también un tiempo máximo aún no establecido de permanencia en el interior de cada camposanto, así como un itinerario diferenciado de entrada y salida para que como ocurre en oros eventos municipales los asistentes no se crucen en distintas direcciones."

"Tenemos varias vías de actuación abiertas, como es reforzar también como cada año los servicios de bus urbano a los cementerios durante esta fechas de Fieles Difuntos, controlando también las distancias de los usuarios en estos servicios públicos" explica el concejal.

Otra de las propuestas que va a tratar de negociar con el colectivo de los floristas la posibilidad de que sean ellos , siempre que sea posible, los que envíen los ramos de flores a los camposantos de la ciudad, para evitar posibles aglomeraciones y no incumplir las restricciones.