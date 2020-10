El singular nivel 1 de alerta en Entrimo: 10 casos, lejos de la capital y las villas

Entrimo respiraba el bullicio de la "raia seca", con más influencia lusa que ourensana. Pero ese ambiente precoronavirus se terminó. El concello mantiene activo el nivel 1 de alerta, a pesar de mirar desde la lejanía la situación epidemiológica de las "bombas víricas" que se mantienen en la provincia. De Ourense está a más de 70 kilómetros. Para ir a Verín tienen que recorrer más de una hora de trayecto y a O Barco más de dos horas. Las villas más cercanas son Celanova y Ribadavia a 29 y 39 kilómetros, respectivamente. ¿Cómo llegó el virus a uno de los concellos más recónditos? El regidor socialista, Ramón Alonso, explica que "durante la primera ola había esa lejanía con el virus que ahora no la tenemos. El primer caso que se detectó en Entrimo fue a principios de septiembre. Una persona que tiene vinculación familiar en el municipio realizó un evento y de ahí, salieron más casos positivos. A partir de ahí, su evolución hasta tener 10 casos, pero la situación no es exagerada, a pesar de que sigamos en nivel 1. La explicación es que tenemos 10 casos activos en una población de no más de 1.000 vecinos. Tenemos los focos localizados y, quiero incidir en que no es una situación exagerada".

Durante la primera ola, las necesidades de los ciudadanos eran un espacio al aire libre donde estar, ya fuera terraza o jardín y todos miraban a las segundas residencias como la opción de presente y futuro. En esa mirada aparecía también el mundo rural donde el virus apenas incidía y se contabilizaban a cuentagotas los positivos en las villas y los concellos más dispersos. En la segunda ola todo cambió y ahora, Entrimo y Lobeira, lejos de las villas y la capital, mantienen el nivel 1 de alerta. El primero por ese porcentaje de la población con coronavirus y el segundo por mantener el foco en la Residencia Nuestra Señora do Viso con 33 residentes contagiados y 6 entre el personal. Tanto el regidor de Entrimo, Ramiro Alonso, como el de Lobeira, el popular, Antonio Iglesias, describen la vida en ambos municipios como "apagada". El socialista dice que "la gente se mete en casa porque tiene miedo. Aquella alegría que había antes de ir a comer a Portugal, o mismo los portugueses que venían, aquí, así como las ferias en ambos lados, desapareció y ahora hay muy poca actividad en el municipio". Y añade que "del virus nadie se libra ni nadie lo entiende, aquí dio positivo un miembro de una familia y su pareja no, pero después por menos contactos sí que dan. La gente se mete más en su casas. Ahora el virus está en todos los lados".

El regidor popular de Lobeira advierte también que "no es como antes, que pensábamos que el virus no iba a llegar, ahora ya lo tenemos aquí con nosotros. La gente está preocupada por la situación y se nota que la vida social disminuye una barbaridad. Además, tienen miedo y es normal, porque solo escuchan noticias y cosas del virus y ven que afecta a personas mayores, así que es normal que tengan esa sensación de angustia".

En Entrimo hay 10 casos activos y en Lobeira se concentran en un geriátrico. Ambas mantienen el nivel 1 de alerta por porcentajes demográficos, pero la realidad es que no hay partidas de bar ni reuniones como antes. El virus llegó al rural ourensano en una segunda ola que deja huella, tanto física como emocionalmente.