La madre del joven asesinado en el crimen Esmorga: "Siento alivio, por fin terminó"

Constanta Paula estaba a punto de salir de España ayer, cuando recibió la llamada de este periódico. Viajaba a Rumanía, para cuidar a su madre enferma. La mujer pidió durante el proceso que se hiciera justicia por el asesinato de su hijo. Tuvo que sufrir que los acusados siguieran libres pese a la primera condena. Ayer, el Tribunal Supremo notificó la sentencia que ratifica 16 años de cárcel para Eduardo López Fernández, de 41 años, y Óscar Estévez López, de 30, por la muerte violenta de Alexandru Walter Boghiu, en diciembre de 2014. La víctima tenía solo 22 años. Tras una noche de juerga con los acusados, recibió una paliza en la casa de uno de ellos, donde la situación degeneró, y fue arrojado a un canal que desemboca en un embalse de Boborás, cuando aún estaba vivo. "Siento alivio después de tanto tiempo, tanto sufrimiento y tanto estrés. He estado luchando seis años y me moví para que no estuvieran fuera, viviendo su vida. Pensé que no iba a terminar nunca", confesaba ayer la señora. No hay alivio, añade, tras la pérdida de un hijo. "Es lo peor que le puede pasar a un padre. Mi consuelo ahora es mi nieta, que me da la vida".

El Tribunal Supremo ratifica la condena de la Audiencia Provincial de Ourense, de mayo de 2019, que, en la anterior instancia, ya había validado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en noviembre del año pasado. El caso fue juzgado con un tribunal del jurado que dictó veredicto. La magistrada presidenta fue la magistrada María Ángeles Lamas y la fiscal, Rosa Tallón. César Lorenzo y Eduardo Villar han representado a la madre en el caso. En febrero, tras la segunda sentencia contraria a los acusados, la del TSXG, la acusación particular pidió una vista para reclamar el ingreso inmediato en prisión de Óscar y Eduardo. La magistrada, que después de la primera condena había considerado pertinente que continuaran en libertad -tras ser detenidos estuvieron en reclusión preventiva en torno a año y medio-, cambió de criterio y ordenó su ingreso al considerar que el riesgo de fuga había aumentado.

La sentencia del Supremo, que desestima íntegramente los recursos de casación de Óscar y Eduardo, ratifica también el pago de una indemnización de 106.000 euros a la madre de la víctima. "La condena no me parece justa, porque 16 años son muy poco, ¿dentro de cuántos estarán en la calle?", dice Paula. "Pero al menos siento alivio después de estos 6 años de lucha", reitera.

Una noche de juerga degeneró el 20 de diciembre de 2014 en violencia y un asesinato. La Guardia Civil bautizó el caso como 'A Esmorga', por los paralelismos con la novela de Blanco Amor. Los acusados conocieron al joven el 18 de diciembre de 2014 en un bar de O Carballiño y decidieron ir a casa de Eduardo, en Cameixa (Boborás) para seguir la juerga. Tras una paliza previa en la vivienda, en la que participó Óscar, ambos lo llevaron al canal en coche. Óscar lo arrojó al agua con la anuencia de Eduardo, que no lo impidió. El Supremo ve "racional" la conclusión del tribunal de que existía un "común acuerdo" entre ambos para matar al chico.

La defensa de Eduardo cuestionaba su participación en el lanzamiento de la víctima al canal, mientras que la de Óscar discutía intencionalidad en la muerte y, por lo tanto, la alevosía del delito de asesinato. Fundamentaron sus argumentos en cuestionar la valoración de la prueba, pero tanto el Supremo indica que tanto el contenido del recurso de apelación, como la respuesta del TSXG al mismo y el relato de la casación "parten de una fragmentación excesiva e indebida del cuadro probatorio y prescinden de otras valoraciones probatorias implícitas en la respuesta" del veredicto del jurado. "La motivación del veredicto es un todo que no puede artificiosamente descomponerse en sus partes, ni cada respuesta del jurado puede ser entendida de modo estanco sin sistemática relación con el resto del veredicto". La Sala de lo Penal del alto tribunal español aprecia "prueba bastante" de alevosía por desvalimiento de la víctima.