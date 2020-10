El disputado voto de Ucha: "El que diga que ya firmé una moción, que enseñe mi firma"

Mal sabía Delibes cuando escribió hace ya más de 40 años su visionaria novela "El disputado voto del señor Cayo", que hablaba ya entonces de una España vaciada y de tres políticos urbanitas disputándose el voto de los dos únicos habitantes de un pueblo del rural, que iba a parecer en Ourense un señor, este llamado Telmo Ucha, concejal número 3 y último del microgobierno municipal de la ciudad, cuyo voto es también el más disputado de la historia de la democracia local. No en vano el voto de Ucha es la clave en varias de las combinaciones para conseguir los 14 votos de una moción de censura.

Y el concejal que juega también sus cartas y destino en la intimidad, se confiesa "un poco harto". A tanto llegó el dislate y el nerviosismo de unos y otros, en especial PP y PSOE, que son los que pugnan por hacerse con la Alcaldía, que los rumores sobre el fichaje de Ucha por uno u otro bando se disparan "y llevo todo el día atendiendo el teléfono, para descartar que haya firmado una moción ya con Villarino. Es que no entiendo de dónde sale eso. Incluso me para gente por la calle para preguntarme, "¿oye es cierto que ya te vas con el PSOE?", afirma en relación a que ya habría un acuerdo por el que el candidato socialista Rafa Villarino ocupará la Alcaldía.

Este último es el que más está moviendo ficha, elaborando incluso el borrador de la posible moción, en la que él se postula como alcalde. Pero ni Villarino ha soltado prenda sobre con quién y cómo negocia; ni lo hace el PP.

"No tiene sentido, aquel que a partir de ahora diga que yo ya firmé una moción contra Jácome que enseñe mi firma", confiesa el propio Telmo Ucha, que se toma con cierto humor los comentarios.

En el cómputo del PSOE, sumar sus 9 escaños a los 2 de BNG y los 2 de Ciudadanos -con los que cuentan pues Cs iba a estar ya tras las elecciones de mayo de 2019 en ese fallido gobierno de coalición- sumaría 13 escaños. El voto que falta para una moción solo puede ser el de Ucha.

Se prevé que el BNG apoye la moción, pero antes tienen que someter la propuesta que le presentó el PSOE a la decisión de la militancia, señalaron ayer.

Para el PP, y en un hipotético caso de que Jácome ya no estuviera en el Concello, sus 7 ediles, más los 4 "díscolos", de DO, más 2 de Ciudadanos (como se ve Cs firmaría cualquier moción, su prioridad es echar a Jácome) tampoco le llegaría la suma pues serían 13. De nuevo Ucha vuelve a ser ese 14 mágico. Por eso este edil, ahora comodín, que tomó posesión de su escaño ya con un Concello en plena crisis, lo hizo no por su partido, DO, que es el de Jácome, sino en el grupo de no adscritos. Eso le da un valor a su voto, que no tendría el de un tránsfuga y hace que el último en llegar pueda ser el primero.