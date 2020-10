El tejido rural: "Ante todo, lo primero es la salud"

Ramiro Padín es el gerente de la aldea rural de Pazos de Arenteiro y tuvo que cerrar por la situación que pasa la comarca: "Preferimos cerrar la aldea porque, a pesar de que las casas son independientes, no nos queremos arriesgar a que tanto las personas que viven allí como los posibles clientes puedan coger o traer el virus. Por eso cerramos, hasta que la situación se estabilice. Es tiempo de tener precaución, ante todo lo primero es la salud". Y añade que "ya lucharemos en otros frentes cuando aparezcan pero ahora es necesario batallar con la pandemia que tenemos encima para reducir los contagios y que nos quiten las medidas que tenemos".

Aurora Alonso regenta el bar Nictron en la localidad de Feás a escasos minutos de Boborás. Cerró el establecimiento porque su público, todas personas mayores, iban a jugar la partida. "El primer motivo por el que cerramos es la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, que son como mi familia, porque mucho de ellos me vieron crecer. Y el segundo es porque económicamente no podemos resistir abiertos con dos mesas de terraza fuera y sobre todo ahora que llega el mal tiempo y la lluvia". Y continúa diciendo que "aquí sabemos de un caso, pero está controlado y nadie resultó positivo tampoco así que por el momento lo llevamos bien en ese sentido, pero con incertidumbre y preocupación por las personas mayores, que son las más vulnerables, y a veces las que te dicen que 'de algo hay que morir' y que abra el bar, pero ya les digo que no puedo". Finaliza riendo ante la anécdota y enmarca positividad ante una situación que afecta de forma integral y transversal a la actividad económica, social y sanitaria a toda la comarca.