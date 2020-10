"El PSOE debe centrarse en convencer al PP de que tiene un proyecto de ciudad y no en escribir borradores"

"Una moción de censura está para mucho más que para conseguir una foto que colgar en la casa", señaló ayer el presidente local del PP y concejal, Jesús Vázquez, quien lamentó "las formas y fondo" del borrador de moción elaborado por el propio Villarino, pues "carecen el más mínimo respeto institucional" indicó.

Cree que en este momento el candidato del PSOE y aspirante a alcalde "debería centrarse en convencer al PP, de que tiene un proyecto de ciudad" y no, afirma, a escribir "borradores como el de la moción de censura, "con el que en el fondo solo pretende hacerse con el bastón de mando sin pensar siquiera qué hacer con él". Fue especialmente duro Jesús Vázquez al señalar que "Ourense no debe pasar de la debilidad de Jácome a la inestabilidad de Villarino, y en estos momentos tienen una cosa en común carecen de los apoyos necesarios para desbloquear proyectos en la ciudad"

Jesús Vázquez indicó en relación ese borrador que le llegó oficialmente ayer, que "ya sé que Villarino quiere ser alcalde; lo que no sé es para qué quiere serlo", apunta. .

Jesús Vázquez apuesta por fórmulas que garanticen no solo la investidura de otro político, sino que garanticen "un equipo de personas capaz de tomar decisiones, y eso pasar por un gobierno de no menos de 14 votos". Añade que "la ciudad no está para experimentos de ningún tipo, tenemos la urgencia y el deber de acertar en nuestras decisiones", recordó.

El presidente del PP local aseveró que la puerta de los populares para escuchar, negociar y pactar seguirá abierta en la búsqueda de un buen gobierno para la ciudad.

Por eso según el presidente del PP local y concejal en el Concello "pedimos al alcalde de la ciudad que reconsidere su estrategia de huir hacia delante y al portavoz socialista que entienda que su estrategia y sus anhelos de poder son incompatibles con las necesidades de la ciudad".