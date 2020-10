Jácome, a sus exdiles: "Los pobriños no saben que sus votos no cuentan"

De "flipante", califica el alcalde Gonzalo Pérez Jácome las distintas propuestas que hacen sus exconcejales, los 4 ediles de DO que se presentan como mayoría del partido, pese a ser cesados de sus cargos por el regidor y en las que replican al PSOE que ellos siguen apoyando el pacto PP-DO . "Los pobriños aún no saben que sus votos no cuentan para firmar una moción", afirma Jácome, al que le sorprende también que los díscolos sumen sus 4 escaños a los 7 del PP, cuando ese "ese pacto de gobierno PP-DO no lo rompí yo, sino el PP".