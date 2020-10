"No descartamos dar cuotas de poder al PP en un futuro gobierno;pero lo prioritario es desbloquear el Concello"

El presidente del grupo municipal socialista reiteraba ayer que su polémico borrador de moción se filtró antes de ser enviado al resto de grupos, y que lo había remitido antes al BNG "porque tenía el martes una reunión en la que se iba abordar el tema de la moción" indica. Pero en lo referente a esa clara propuesta del PP de apoyar a Villarino como alcalde, de hecho fue el candidato más votado, a cambio de estar en el gobierno "esa es otra fase. No descartamos darle esa cuota de poder, pero lo prioritario es una moción para desbloquear la ciudad" afirma Villarino, y en todo caso la propuesta final "debe de ser autorizada por Madrid", indica.

En todo caso asegura que esa primera propuesta firme que hizo público el PP para apoyar una moción de censura contra Jácome con participación del PSOE "no incluía ninguna propuesta de reparto de áreas" indica Villarino.

No obstante "nosotros vamos a negociar sin condiciones y luego trasladar el acuerdo al PSOE en Madrid", asegura.

En esa última reunión de los grupos de oposición en el Concello, el presidente local del PP y del grupo municipal popular, Jesús Vázquez, a quien Alberto Núñez Feijóo encomendó la negociación de una moción e en el Concello, Jesús Vázquez hablaba ya de un "un gobierno abierto" . Villarino señala que "no hay nada cerrado el PP solo dijo que quería estar dentro del futuro gobierno local pero no concretaron nada y esa propuesta de gobierno abierto que hizo el PP, podría referirse posiblemente a darle alguna competencias a Cs" indica. Cree Villarino que "el BNG no tiene interés por entrar en ese futuro gobierno local, tal vez por estrategia de partido", indica Villarino, aunque apoye la moción contra Jácome..

En cuanto al apoyo de Ciudadanos, aún cuando no haya acuerdo con el PP "sería "sería incoherente que no nos apoye pues estuvo en 2019 en esas primera negociación PSOE, BNG C´s en las que incluso pensamos se iba a incorporar DO".