El confinamiento es "efectivo" en Barbadás

Una jornada antes de que el subcomité clínico de expertos que asesora a la Xunta vuelva a reunirse, los concellos ourensanos afectados por las restricciones reconocen el esfuerzo y los efectos negativos que éstas han tenido, aunque, teniendo en cuenta la evolución del Covid-19 en el territorio, las ven "necesarias y positivas".

Así, en el caso de Barbadás, cuyo gobierno se mostraba reticente a la restricción de movilidad, ahora, el regidor municipal, José Carlos Valcárcel, manifiesta ver una mejoría que resulta "aliviante", ya que, de los 71 casos de la semana pasada han bajado a 61. Así el regidor considera que las restricciones de movilidad "muy probablemente se extenderán más allá del 1 de noviembre", medida que considera que "fue efectiva". No obstante, recalca que supone "un freno" para el tejido comercial y económico de municipio, ya no solo en la hostelería, si no en otros comercios de cara a festividades como el puente del uno de noviembre.

La hostelería de la ciudad lamenta que las restricciones de movilidad hayan afectado "todavía más" a su "ya difícil" situación, puesto que "antes se desplazaban muchos compañeros de trabajo juntos" y ahora, aunque puedan compartir coche "no pueden compartir mesa", explican los hosteleros, en referencia a la limitación de reuniones para convivientes. Ponen la vista en las Navidades, donde va a "estar difícil que las reuniones se puedan realizar para esas fechas".