El borrador de moción de Villarino en el que se postula como alcalde crispa a la oposición

El borrador escrito por el presidente del grupo municipal del PSOE en el Concello de Ourense, Rafael R. Villarino, con el texto de una posible moción de censura con la que desalojar al actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome, de la Alcaldía y en el que el propio Villarino argumenta las razones de peso que justifican esa moción en Ourense, e incluye ya el párrafo en el que se autopropone como regidor por haber sido "el candidato más votado", en las municipales de 2019, ha crispado a los grupos de oposición que creen que el candidato es el que ha "filtrado" ese borrador ante de darlo a conocer a los grupos.

Finalmente, Villarino entregó ayer esa propuesta al resto de partido. Villarino afirma que "lo pasé primero al BNG y por error y con total ingenuidad lo pasaron a un grupo de Whatsapp desde donde saltó. No tuvimos que ver y además esa no es una moción de censura definitiva.

En todo caso mientras BNG y Ciudadanos guardaban silencio ayer, el PP y los llamados concejales "díscolos " de DO, que se siguen presentado como la mayoría numérica del partido, pese a ser expulsados de sus competencias por Jácome, tras denunciar a ese ante Fiscalía, se mostraban molestos por las formas, en la creencia de que el PSOE había filtrado el documento.

Pero además los cuatro ediles críticos de DO, se mostraron preocupados por l lo que califican como una propuesta de moción "unilateral y y a lo Jácome" que a hecho Villarino. Los díscolos mostraron también sus cartas al señalar que se mantienen "firmes en apoyar el pacto firmado al inicio de mandato con el Partido Popular y DO en todos sus términos, y que tenía y tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de recuperación de la ciudad y contribuir a ese impulso de desarrollo socioeconómico, como se plasma en el documento rubricado, así como a la difícil situación que se vive por la pandemia del Covid-19." Mantienen que ese pacto en estos momentos supondría aún sumar los 7 votos del PP a los 4 de los críticos de DO. Es decir 11 escaños de un total de 27.