Dos acusados por simular ser agentes de inmobiliaria y quedarse adelantos de pisos

La Fiscalía solicita 20 meses de prisión para dos hombres acusados de simular ser agentes de una inmobiliaria para quedarse con los adelantos del alquiler de varias viviendas sobre las que no tenían disposición alguna. El juicio iba a celebrarse ayer en el Penal 1 de Ourense, pero fue suspendido hasta nueva fecha. Los presuntos autores son dos hombres, de 71 y 46 años. El primero cuenta con antecedentes: ya fue condenado por apropiación indebida, en 2016, y por un delito leve de las mismas características, dos años más tarde.

Según el ministerio público, los encausados publicaron en páginas de internet y periódicos locales anuncios de alquiler de inmuebles, "a pesar de no tener la libre disposición de los mismos o saber que no podían alquilarlos". Presuntamente simulaban ser una inmobiliaria que ejercía intermediación en alquileres. Recibían una entrada a modo de señal o primera mensualidad y, según la Fiscalía, después ponían excusas y no entregaban las viviendas a las personas con las que habían contratado.

Entre el 21 de febrero y el 6 de marzo de 2019, mostraron inmuebles y recibieron dinero de cuatro personas. De una mujer presuntamente consiguieron 290 euros como señal por un alquiler, la misma cantidad de otro hombre -al que, sin embargo, sí le devolvieron el importe-, así como otros 290 euros de otro perjudicado al que, según la Fiscalía, tampoco le devolvieron la cuantía ni se consumó el alquiler. Hubo otro hombre que adelantó 800 euros, por la renta y la fianza, y no recuperó nada, ni entró a vivir.