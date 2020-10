Ourensanos en la segunda ola en Europa: con toque de queda y limitaciones sociales

El virus que estalló en China evita el país asiático donde la vieja normalidad gobierna y las limitaciones de la vida social y de movilidad son menores que en el resto de países. Ayer Europa registraba datos históricos, marcando máximos infectados en 24 horas desde el inicio de la pandemia. Alemania, pulverizó el récord diario por tercer día consecutivo sumando 7.830 nuevos infectados, casi 500 más que el pasado viernes. Desde allí, el ourensano Manuel Domínguez advierte que "no estamos viviendo esta segunda ola con mucha diferencia a la de la primera. Se está viviendo con más preocupación lo que se está viviendo en España, por la alta incidencia del virus y el estado avanzado por la pandemia, que por la propia situación en Berlín. Aunque en las últimas semanas se ha complicado y se han tomado medidas". Su visión desde la capital alemana explica que una de las últimas medidas impuestas es el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23.00 horas y que califica como "una decisión responsables ya que el ocio noctuno es una de las formas en las que la propagación es mayor y limitar esa actividad en cierta medida, le guste o no a la gente, es una forma de frenar esa situación". La cuna de la música tecno en Europa frena sus eventos y las reuniones sociofamilaires se limitan a cinco personas solamente. Manuel arguye que "como en todos los lugares existen comportamiento inadecuados y se hacen fiestas privadas, pero hay que ser responsable y tomar consciencia del problema real". El gobierno alemán condiciona la salida de la capital a una PCR negativa y un regreso de un viaje a otra prueba, algo que para el ourensano es "un problema porque no puedes visitar a amigos o familia, y eso la verdad se echa de menos".

En Francia, el gobierno de Macron describió la situación como "no de alarma", pero lo cierto es que los poderes públicos han puesto un toque de queda desde las 21.00 horas hasta las 6.00 horas con el fin de limitar la vida social en ocho ciudades. Sheila Oliveira vive en la capital francesa y explica que "la segunda ola en Francia se vive con normalidad, pero con menos restricciones que en España. Aquí podemos estar con seis personas máximo en restaurantes y en la calle no más de 10. Ahora con este toque de queda, necesito salir rápido de trabajar, cuando vaya de forma presencial, para evitar multas". La ourensana tiene la posibilidad de trabajar desde casa y señala que no ve a nadie desde el pasado viernes, reduciendo su vida social a bajar al supermercado y las salidas mínimas. Su movilidad no está reducida y así lo explica: "El presidente dijo que no iba a cerrar nada, así que por ejemplo me puedo ir a otra ciudad que no tenga restricciones en bares y pasar allí el fin de semana. Evidentemente, hay que tener responsabilidad y es algo que no haré, pero las medidas tomadas son inciertas y difusas".

En Inglaterra ya nadie habla del Bréxit. Al menos esa es la percepción de la enfermera ourensana Paula Guede que indica que "todo el mundo se ha olvidado de eso, a veces, una vez a la semana algún medio de comunicación o periódico publica algo relacionado a la falta de acuerdo, pero es algo de lo que no se habla. Solo existe el virus y la situación de la economía". El primer ministro inglés estableció tres niveles de restricciones y ahora mismo Londres, donde trabaja la ourensana en una UCI, está en el nivel medio. La sanitaria describe que "en este nivel podemos ver a otra gente en espacios abiertos, pero en espacios cerrados solamente podemos estar con personas convivientes. Además hay limitación de apertura en bares hasta las 22.00 horas". Y añade que "en el máximo nivel de alerta, como está ahora Liverpool, se establece que si los bares sirven alcohol, solo pueden servirlo como parte de una consumición con comida. Es decir si vas a un pub a tomarte una cerveza no puedes, pero si pides una pinta con algo de comer, sí que puedes hacerlo. Son medidas que no sabemos muy bien a qué vienen y que definen la gestión hecha por el primer ministro que es pésima".

Diego López hace poco que vive en Dublín, que tiene un nivel tres de alerta por lo que también se reducen las reuniones sociofamilaires a seis personas en el exterior, limitación de aforos y el primer ministro, Micheal Martin, recomendó a limitar los movimientos. El ourensano comenta que "las restricciones nos limitan la vida social porque aquí llueve mucho y si los bares solo atienden en terraza te restringe la vida social. Pero todavía puedo entrar al balonmano, que es una vía de escape a esta situación temporal". Y añade que "me preocupa más el futuro ya que España está en la lista roja de viajeros y mi pareja no puede viajar".

Sobre Ourense

Los cuatro ourensanos califican de "más preocupante" la situación en la provincia que la que viven en sus respectivas ciudades. Defienden que la gestión española se debería haber hecho "de otra manera y mejor" y arguyen que las medidas impuestas en la provincia "son difusas y no se entienden". Diego López, oriundo de O Couto relata que "parece poco comprensible cerrar dos calles de O Couto y en la de al ladono imponer ninguna restricción. La gente está cansada y afectada".