El TSXG fija fecha para resolver si admite la querella de los gemelos contra la jueza

Circunstancias imprevistas -el estado de alarma por la pandemia y la enfermedad y fallecimiento del magistrado inicialmente designado como ponente- explican el largo retraso desde la presentación de la querella, en enero de este año, hasta la deliberación sobre su admisión o no a trámite, el martes. Los policías gemelos Roy y Bernardo D. L., investigados por la muerte en la comisaría de Ourense de su compañero y amigo Celso B. A. -falleció en abril de 2016 de un disparo con una de las armas robadas, en el verano de 2014, en el búnker de la sede-, consideran irregular la actuación de la magistrada que los mantiene imputados tras su detención en enero de 2018. Piden que se investiguen presuntos delitos de la titular de Instrucción 3 de Ourense, la jueza Eva Armesto, quien hasta la fecha no ha podido defenderse. Los magistrados son aforados y las querellas en su contra competen a los tribunales superiores. La Sala de lo Civil y Penal del TSXG delibera este martes sobre la propuesta de la magistrada ponente, Lorena López Mourelle, que por el momento no ha trascendido. Tampoco la postura de la Fiscalía sobre la querella. En la causa contra los gemelos, el ministerio público solicitó el sobreseimiento, al igual que la defensa, pero la magistrada lo descartó y la Audiencia Provincial también.

El artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "en el caso de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese interés en él, formulasen querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con carácter previo a la admisión de este, el órgano competente para su instrucción podrá recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación". Se trata de una especie de instrucción previa a la admisión que no se lleva a cabo en el procedimiento ordinario. El magistrado ponente -el papel que le corresponde a López Mourelle en la acción de los gemelos contra Armesto- estudia la denuncia y acude a la reunión de la sala con una propuesta que se somete a votación. Es necesario que exista una mayoría.

La admisión a trámite de una querella contra un juez es un asunto delicado ya que, como indican las fuentes jurídicas consultadas, una denuncia penal "puede utilizarse torcidamente, para intentar separar al juez natural, lo que sería un fraude de ley". Una hipotética admisión de la querella de los gemelos contra la magistrada Armesto puede implicar, no solo que tenga que declarar en calidad de investigada, sino el apartamiento del procedimiento como instructora, por una posible causa de abstención o, en su caso, de recusación. En cambio, las mismas fuentes entienden que, con una inadmisión, sería más cuestionable la existencia de una causa legal para ello.

Eva Armesto es la encargada de la investigación sobre la muerte en la comisaría desde la aparición del cadáver, en abril de 2016, cuando se encontraba de guardia. Si se ve obligada a apartarse por la admisión de la querella, o en caso de ser recusada, su sustituto legal será Luis Doval, titular de Instrucción 2. Armesto fue quien reemplazó al magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, tras su abstención en la causa urbanística del 10% contra el exalcalde Manuel Cabezas, que denunció Áurea Soto, quien se había querellado contra el juez decano por su papel en la causa de la plaza San Antonio, de la que la exedil de Urbanismo salió absuelta. Álvarez llegó a estar imputado y tuvo que declarar con asistencia de abogado en la sede de A Coruña del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La causa fue sobreseída.

En contra del criterio de Asuntos Internos, que como distintos informes oficiales no descarta el suicidio del agente Celso B. A., la magistrada comparte, con la UDEV de la Policía Judicial de la comisaría, que los gemelos mataron presuntamente a su compañero para que no se descubriera su supuesta implicación en el robo de las armas y en la elaboración de anónimos a la propia unidad de Asuntos Internos, cuya investigación contra agentes antidroga de Ourense llevará a cuatro de ellos a juicio, en enero, por la supuesta protección a acusados de narcotráfico que les daban chivatazos.