El sindicato de enfermería Satse, en contra de que las boticas hagan test

El sindicato de enfermería Satse rechaza rotundamente la intención del Sergas de llevar a cabo las pruebas rápidas serológicas de doble banda en las oficinas de farmacia, al considerar que no son los lugares adecuados. Al respecto, Satse advierte que hay que realizar una técnica que debe llevarse a cabo en los centros de salud del propio sistema sanitario. "Es el sistema de salud quien debe asumir esa responsabilidad". En el mismo sentido el sindicato muestra su rechazo ante los riesgos que supondría para la seguridad de los ciudadanos, y ha defendido que "sean realizadas siempre por el personal sanitario que, como las enfermeras u otros profesionales, tienen la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y de conformidad con la normativa vigente. En realidad deben ser realizados en los centros sanitarios y con profesionales del Sergas y no en establecimientos comerciales privados, lo que puede empezar de forma altruista tiende a convertirse en un gravamen más para el servicio de salud", advierte Carmen García Rivas, secretaria de Satse en Galicia. "Las oficinas de farmacia no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este tipo de pruebas".