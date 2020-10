Escuelas libres de Covid: "Los alumnos vienen felices, son un ejemplo a seguir"

El CEIP Prácticas es uno de los centros educativos actualmente libres de Covid-19 en Ourense. Con un censo de 611 alumnos y teniendo en cuenta su localización en el barrio más populoso de una ciudad confinada, solo por estadística podría estar incluido en la larga relación de escuelas e institutos afectados por la pandemia en la capital de As Burgas. Pero no. Al menos por ahora, este colegio de Infantil y Primaria, integrado en un importante equipamiento educativo de A Ponte junto con los IES Blanco Amor y 12 de Outubro, no tiene ningún positivo en sus aulas.

La última actualización de la incidencia del Covid-19 en centros educativos de la provincia cifra en 181 los casos activos comunicados a la jefatura territorial de Educación. Se reparten entre siete guarderías y 64 colegios e institutos de 21 municipios. En siete de estos centros ha sido necesario cerrar el aula afectada y poner en cuarentena a todo el alumnado y docentes identificados como contactos estrechos y solo en un caso, la Escuela Infantil María Ana, de Celanova, ha sido cerrada la totalidad del centro.

En la ciudad de Ourense, confinada perimetralmente desde el pasado 8 de octubre con el objetivo de neutralizar la bomba vírica que disparó los contagios, resisten sin positivos alrededor de una veintena de centros educativos del medio centenar existente en todo el municipio (excluyendo las escuelas infantiles). 19 colegios y diez centros de secundaria, además de una guardería, estaban ayer en esa lista que diariamente ofrece una fotografía del impacto de la pandemia en el ámbito escolar.

"Mas allá de que cumplimos de manera muy estricta todos los protocolos que nos marca la Xunta, creo que la clave está en la responsabilidad que están demostrando las familias y en la capacidad que tienen los alumnos de asumir y adaptarse a estas normas. Nos han sorprendido a todos; vienen felices al colegio y están siendo un ejemplo a seguir", señala la directora del CEIP Prácticas, Manuela Robles.

El alumnado ha asumido con absoluta disciplina las entradas y salidas escalonadas, la mascarilla y el lavado de manos, los circuitos de movilidad y las zonas parceladas de recreo. Incluso se corrigen unos a otros cuando alguien lo hace mal. La peor parte es la ventilación ahora que llega el frío y las ventanas de los centros siguen abiertas.

El Covid apenas ha rozado este centro. La relación que diariamente actualiza el Sergas sobre la situación en los espacios educativos sí llegó a incluirle con dos positivos. Pero la directora asegura que no tuvo impacto en las aulas: "Llevaban varios días sin venir cuando se detectó el positivo y no llegaron a identificarse contactos estrechos, nadie estuvo en cuarentena", explica. Esos menores han pasado ya el proceso y están reincorporados a la actividad lectiva normal.

Escapar al coronavirus en una ciudad en la que se han adoptado las medidas más restrictivas de España y que, a fecha de ayer, contabilizaba 534 infecciones activas, es casi "suerte". La directora de este colegio asume que cualquier día puede producirse esa llamada de una familia notificando un positivo. "Lo que está ocurriendo en los colegios son contagios que se producen fuera del centro y en ese aspecto ninguno, alumnos o profesores, estamos libres de que nos ocurra", apunta Manuela Robles. La clave, reitera, es que las familias sean conscientes de lo importante que es que un niño que presenta síntomas compatibles, por leves que sean, no acuda al centro. "Los padres se están comportando de maravilla, han entendido la situación y ante la mínima duda nos llaman para decir que el alumno se queda en casa", explica la directora.

No obstante, la "tensión" existe y es permanente. "Esa preocupación la tenemos encima y estamos muy pendientes de que se cumplan las distancias y las normas de higiene". La directora de este colegio admite que la pandemia ha cambiado totalmente la forma de trabajar del docente y ha eliminado las metodologías de aprendizaje colaborativo a cambio de una estructura de aula estricta, con los alumnos en filas rígidas mirando hacia el profesor. Medidas temporales pensadas para la protección del alumnado, indica, y ya ansía la llegada del día en el que puedan retomar las dinámicas de innovación educativa donde las dejaron el 12 de marzo.