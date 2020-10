"El grado abierto debe cumplir criterios de calidad"

-Otro de los asuntos pendientes en el campus es el Grado Abierto en Ingeniería. Aeronáutica se descolgó del proceso el curso pasado pero el rector ha dicho que su intención es retomarlo empezando por mantener conversaciones con el nuevo equipo que salga de estas elecciones.

-Yo creo que en el grado abierto, tal y como se planteaba, había problemas técnicos importantes. Porque, por ejemplo, los planes de estudios de Informática no coinciden con los de otras ingenierías. Informática no tiene una norma CIN como las otras ingenierías, por eso parecía un poco complicado. Hay cuestiones técnicas que con la premura que se le dio en su momento no parecía que se pudiesen resolver. Tendremos que estudiarlo. Obviamente, Aeroespacial apoyará siempre aquello que sea bueno para el campus. Cuando el rector pide que Aeroespacial sea generosa con el campus, entendemos que la generosidad tiene que tener dos sentidos.

-¿Qué pide Aeroespacial?

-Se trata de cumplir criterios de calidad y estándares técnicos que son imprescindibles en una ingeniería. Si se hace algo, tiene que hacerse bien. Aeroespacial ayudará a formar un grado, pero no a costa de que la calidad baje.