Jácome expulsa al vicepresidente de DO, uno de los concejales que le denunció

El alcalde de Ourense, en su calidad de presidente de Democracia Ourensana, anunció ayer que el partido había decidido en asamblea expulsar a su vicepresidente, Manuel Álvarez Fernández. Este último es uno de los ediles que denunciaron las irregularidades del alcalde en Fiscalía.

"Ha sido expulsado de nuestra formación política, tras la oportuna apertura de expediente, plazo de alegaciones y resolución final, y ratificada por la Asamblea General de DO. Se envió carta de notificación ayer martes 13 vía burofax al susodicho", indica DO.

Añaden que " las acciones recientes de Manuel Álvarez han sido catalogadas como muy graves en la instrucción del expediente: disidencia, menoscabo de la imagen del partido, acusaciones públicas graves, actuación contraria a los principios del partido, vulneración de deberes del afiliado, etc... Se la ha impuesto la sanción más grave: expulsión definitiva". Justifica que en la asamblea de Democracia Ourensana participaron 4 de los 5 socios fundadores. Añade que Manuel Álvarez nunca pagó cuota alguna de afiliación ni donación económica desde 2001 a 2015, excepto 6 euros que pagó como gastos de notario cuando se fundó el partido.

"Fue su única aportación, ya que durante esos 14 años, todos los gastos del partido y todas las campañas fueron sufragadas por Gonzalo Jácome. Solamente de 2015 a 2019, cuando Gonzalo Jácome concedió una de las dos dedicaciones exclusivas a Manuel Álvarez, éste donó parte de su sueldo público."

Los críticos de DO afirman que van a apelar esa decisión aunque les sorprende que expulse a alguien de un partido que no existe, pues está amenazado de disolución por el Ministerio de Interior porque no renovó estatutos desde 2001.