La inhabilitación del regidor facilitaría al PP recuperar la Alcaldía sin ayuda del PSOE

Si la vía judicial contra Jácome prospera, como esperan sus enemigos, en un tiempo más ágil del que suele tener la justicia, el PP y en especial esa ala de los populares que no está a favor de moción con el PSOE, pues no admite al líder socialista Rafa Villarino como alcalde, podría ver cumplidas sus expectativas.

Desde Santiago, Alberto Núñez Feijóo forzó ya hace días una moción para desalojar a Jácome, y le encargó el trabajo a Jesús Vázquez, su hombre en Ourense, no al presidente del PP en la provincia Manuel Baltar. Desde el baltarismo lo han intentado todo para que Villarino, el más votado con 9 escaños, no sea el candidato natural. En el supuesto y es lo que esperan, de que haya una inhabilitación de Jácome antes de la firma de esa moción PP-PSOE, los populares podrían llevar a cabo su plan no manifiesto. Sumarían sus 7 ediles a los 4 de los díscolos de DO, más 2 de Ciudadanos, que están más que garantizados pues C's está luchando por que se llegue a un acuerdo. Y el PP ya tendría 13. El 14 es algo tan simple como sumar al quinto edil de Jácome, Telmo Ucha, que ya se curó en salud y tomó posesión como no adscrito, y no como edil de DO.