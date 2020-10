"Decidí denunciar al ver que mi sueldo no iba para DO. ¿Y si estaba pagando el pisito de alguien?"

El exasesor de DO en el Concello de Ourense Bruno B. es el único que decidió presentar una denuncia por las donaciones forzosas que, supuestamente le pedía el alcalde, y llevó su caso ante el juzgado de guardia, aportando pruebas, entre ellas conversaciones de Whatsapp en las que el regidor le pedía ese dinero.

"Tenía que denunciar. Es una cuestión de respeto a la ley. Sé que hay más personas en el mismo caso" , explica el joven pero "si consta que yo estoy cobrando 1.800 o 2.000 euros mes netos, ese era mi sueldo en teoría, y se llevaba para DO hasta la mitad y las pagas extras. ¿Qué ocurrirá cuando tenga que presentar la declaración de la renta?", relata.

Reconoce que ese no fue el único motivo. "Durante la pandemia empecé a hablar con otros compañeros y concejales de DO (el joven ya había donado contra su voluntad más de 5.000 euros para DO) y empezamos a saber que ese dinero iba para el partido y luego para una cuenta personal del alcalde, y yo me dije ¿a dónde va mi dinero? ¿Y si con él estoy pagando el pisito de alguien u otra cosa así?", afirma.

"Como le pasó a tanta gente, yo le compré su mensaje, era diferente. Empecé a colaborar con su partido desinteresadamente. En septiembre de 2019 me dijo que si quería ser asesor. Me sorprendió pero lo agradecí." A partir de ahí, explica, "empiezo a ver cómo primero me dice que voy a trabajar media jornada, le digo que me parece exagerado cobrar tanto por eso. Pero luego viene la realidad, trabajaba todo el día y se llevaba la mitad de sueldo. Al quejarme me rebajó a auxiliar". Lamenta que "lo admiraba" y todo se le vino abajo. "Se endiosó, trata muy mal a sus asesores, no escucha a nadie. Fue una decepción".