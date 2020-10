Jóvenes, sin patologías previas y con secuelas

Tanto Felipe Balboa como Rita de Lago luchan, siete meses después de contagiarse de Covid-19, con las secuelas que ha dejado la enfermedad. Ya no hay rastro del virus pero la salud sigue resentida. Los dos son jóvenes y no presentaban patologías previas en el momento de la infección, pero el pronóstico es impredecible y en ambos casos se complicó.

Felipe pasó 42 días en la UCI con complicaciones de las que todavía se recupera. A nivel pulmonar mejoró mucho, pero presenta dolores musculares y físicamente sigue débil, algo común tras largas estancias en críticos. "El día a día lo llevo bien, puedo caminar, pero me cuesta bajar escaleras y el movimiento fino, el que hago desde posturas que no son habituales, me cuesta muchísimo. También me queda alguna neuropatía y la afonía que, siendo profesor, no sé lo que dará de sí", relata. "He mejorado pero no sé si voy a mejorar mucho más, me dicen que sí, que le tiempo...".

Incide en que su historial clínico, lejos de alguna gripe, era "de lo más común". Pero ante el coronavirus fue un paciente de UCI: "Me enganchó como a otros muchos y había gente más joven que yo cuando estuve ingresado", avisa, "esto le puede tocar a cualquiera".

Rita de Lago tampoco presentaba ninguna patología y aunque no llegó a estar hospitalizada sufrió, y todavía padece, síntomas que le impiden regresar a la rutina. "Esto no se termina nunca", se lamenta. Desde que negativizó el 18 de junio ha sufrido varias recaídas, alguna incluso peor que cuando tenía el Covid. Persisten los dolores musculares y torácicos y presenta problemas digestivos y respiratorios, un cúmulo de síntomas que le impiden llevar una vida normal. "Soy positiva y albergo muchas esperanzas", confía.