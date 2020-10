La expansión del virus se dispara y Ourense registra uno de cada tres positivos de Galicia

La pandemia no se frena. Ourense es la peor provincia gallega en cuanto a los datos de casos activos, en relación de la incidencia de la pandemia y la que tiene un mayor número de positivos en los centros educativos. Un mes con restricciones que no sirven para frenar un pico que se incrementa cada día y que ya registra uno de cada tres positivos detectados en toda Galicia. Ayer, el el informe diario no dejaba lugar a dudas de que la pandemia tiene margen de expansión y que la propagación no se ralentiza en la provincia, que detecta otros 192 casos, incrementando el acumulado a 4.460. También lo hacen los casos activos estableciendo su mayor pico en 1.474, después de que se contabilizasen 68 altas por curación.

Donde parece que desacelera es en la ciudad, al registrar menos casos activos que anteayer. La capital ourensana cumple su cuarto día de confinamiento social y perimetral con 532 casos, cinco menos que el viernes. Los niveles de hospitalización se mantienen y el área sanitaria tiene 55 ingresados por coronavirus, 10 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El mayor brote

La residencia de mayores de Os Gozos ya es el mayor brote de coronavirus registrado en toda la comunidad, después de tumbar el registro que dejó la residencia Nuestra Señora de la Esperanza. El geriátrico de Pereiro de Aguiar aumentó ayer los casos positivos en 45 personas, de los cuales cuatro son trabajadores y el resto usuarios. El centro de mayores tiene actualmente 153 residentes contagiados y 29 trabajadores. La dirección del centro pretende en los próximos días incorporar más personal para suplir las ausencias por cuarentenas y están esperando a conocer la actuación de la intervención por parte de la Xunta.

La mayoría de residentes permanecen asintomáticos y están sectorizados por planta y por grado de contactos con positivos, por ser positivos y por ser negativos, con los correspondientes turnos de trabajadores que se dividen por plantas en las que trabajan siempre en la misma. Los nuevos contagios de la residencia son el resultado del cribado que realizaron el pasado jueves cuando se detectaron los positivos. A este respecto, la tardanza en las pruebas PCR en el cribado del lunes y del pasado jueves provocaron una expansión del virus en geriátrico ourensano. La Xunta mantendrá un seguimiento de control sanitario por parte de profesionales sanitarios del CHUO a todos los pacientes del geriátrico.

La residencia Val de Monterrei también registró 20 positivos más y ya son 57 residentes positivos y 16 trabajadores.

La propagación del virus no cesa y a los seis concellos en rojo (Ourense, Barbadás, Verín, Monterrei, O Barco y O Carballiño) se le una ahora Pereiro de Aguiar, que pasa el nivel 3 de incidencia epidemiológica.