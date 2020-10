El PSOE urge un pleno en Beade para aclarar el cartel de cierre de la atención presencial al público

Los socialistas registraron ayer una solicitud de pleno extraordinario en el Concello de Beade ya que hay desde hace tiempo un cartel en la puerta del consistorio anunciando su cierre, y "los vecinos tienen que comunicarse con los funcionarios a través de una ventana".

En este pleno quieren preguntar al alcalde, Senén Pousa, la razón de este cierre y por qué no atienden a los vecinos a través de cita previa ya que "no todos tienen acceso a medios telemáticos para comunicarse con la administración local". Otra pregunta es la razón por la que dimitió la teniente de alcalde, Susana Fernández Pousa, en verano, ya que el regidor "no nos informó oficialmente".

El edil socialista Benito Cibeiro hizo ayer entrega del escrito a través de la ventana en el concello. Apuntan que la nota de cierre no tiene fecha de inicio, y "no sabemos cuando se abrirá la puerta del concello ni sabemos cuánto tiempo lleva cerrado", apunta Carmen Rama, portavoz socialista.

A mayores, el PSOE preguntará a cuánto asciendo la cantidad económica que ahorra Beade por tener mancomunados los servicio en lugar de municipalizarlos, ya que creen sale más caro con la entidad supramunicipal, cuáles son las medidas para apoyar a los jóvenes de Beade por si vuelven las clases telemáticas en caso de confinamiento, y si Beade tiene previsto ayudar a la población a paliar la crisis con algún tipo de subvención y a qué sectores. También quiere saber si en los presupuestos de 2020 se tiene previsto alguna partida para luchar contra los daños del Covid y qué cantidad, y si se va rebajar el recibo de la basura para bares, bodegas y tiendas, o si pidió ayuda a la Diputación o la Xunta por la pandemia. Asimismo, si habrá líneas de ayudas para el sector vitivinícola porque "hay gente que no pudo vender parte de su cosecha de vino embotellado al paralizarse la hostelería y el comercio, y ya en seis meses se embotella el nuevo".