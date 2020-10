"No hubo un verano peor y esta semana si vemos diez turistas al día, ya es mucho"

Desde la única tienda de suvenires y artesanía, que desde hace décadas, atiende al turismo en la explanada de As Burgas, se lamentan porque "no recordamos un verano como este debido a que se suspendieron muchas excursiones. Pero ahora mismo tras las restricciones de hace unos días, hay jornadas que si pasan por esa fuente de AS Burgas diez personas en el día, es mucho", explica Concepción Vázquez.

Considera que la gestión que se ha hecho hasta hora es "desastrosa y la estamos pagando aquellos que hemos colaborado en todo momento y mantenido las normas", asegura.

De hecho mantienen dos locales de suvenires en As Burgas, pero solo uno abierto. El otro solo lo abren cuando a alguien le interesa algo del escaparate. "Hay que adaptarse a la situación" explican. Para Concepción "si todos estamos luchando para que esto acabe, tal vez deberían haber más policía para vigilar a los que incumplen, pues en As Burgas vimos gente celebrando botellón, sin mascarilla y si que pasara nada".