La elevada transmisión social obliga a endurecer las restricciones en O Carballiño

O Carballiño amanece hoy bajo nuevas medidas de control de la pandemia. La Consellería de Sanidade decidió ayer endurecer las restricciones y aplicar el nivel 3 en el municipio lo que implica, entre otras limitaciones, que bares y cafeterías no pueden servir en el interior del establecimiento. El notable aumento de casos relacionados con las relaciones sociales, "sobre todo en bares", ha llevado a esta decisión. En los últimos días se suceden los locales que han ido bajando la persiana por contagios entre los clientes o el personal y ayer mismo Sanidade notificó 21 nuevos casos en O Carballiño vinculados a brotes en otros concellos.

La prohibición de servir en el interior de bares y cafeterías, así como la reducción de aforos en restaurantes y comercios al 50%, ya se aplica en la ciudad de Ourense y en el concello de Barbadás, donde, a mayores, están suspendidas las entradas y salidas no justificadas desde este jueves.

No es todavía la situación de la villa carballiñesa pero el informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública sobre la evolución epidemiológica que ha tenido en cuenta el subcomité clínico en su reunión de ayer alerta de un incremento considerable de los nuevos positivos en los últimos siete días. Destaca que desde el pasado 28 de septiembre se han registrado nuevos casos cada día en el municipio de O Carballiño, centro neurálgico de la comarca en la que, para evitar la propagación ya no se permiten desde el jueves las reuniones de no convivientes.

Las tasas de incidencia en la villa a 3 y 7 días son 6,8 y 8,8 veces, respectivamente, superiores a las registradas en el conjunto de Galicia. La investigación de estos brotes, señala el informe, "parece indicar que el aumento observado es a expensas fundamentalmente de reuniones sociales (sobre todo en bares)". Por ello se recomienda aumentar las restricciones.

Desde hoy, los bares y cafeterías solo pueden servir en las terrazas a grupos de cinco personas y los restaurantes en el interior también con un máximo de cinco comensales que, en cualquier caso, deben ser convivientes. Los aforos están limitados al 50% en establecimientos comerciales, restaurantes, hostelería, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza. Todas las medidas se publicaron ayer en el DOG.