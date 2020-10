La moción PP-PSOE se complica al negociar por separado el líder socialista con Jácome

La posibilidad de firmar una moción de censura entre PP y PSOE para provocar un cambio en el Concello de Ourense, que ofrezca un gobierno de relevo al del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien gobierna con una minoría de tres concejales, ha vuelto a complicarse, después de que el candidato y presidente del grupo socialista, Rafael Rodríguez Villarino haya mantenido "reuniones a escondidas" con el propio alcalde, en lugar de asistir al encuentro que mantuvieron el resto de grupos de oposición, para tratar de crear ese gobierno alternativo que "desbloquee" la situación actual del Concello.

Así lo denunciaba ayer el portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, José Araújo, quién calificó de "gravísima" la ausencia del PSOE municipal de la última mesa de diálogo convocada por el propio Araújo, para buscar una solución de consenso porque "el problema de esta ciudad", afirma, "sigue siendo Jácome". El único partido de oposición que no asistió fue el PSOE, afirma.

Hasta ahora no ha transcendido por qué motivo Villarino mantuvo esa reunión con el alcalde cuando en una moción presentada por el BNG el pasado 11 de septiembre 24 concejales de 27, entre ellos el grupo socialista al completo y los cuatro díscolos de Democracia Ourensana que denunciaron a su alcalde ante Fiscalía, pidieron la dimisión.

Es más, el PSOE presentó una moción al pasado pleno municipal en el que propone una vía de diálogo a de todos los grupos para desbloquear el Concello, de ahí que le parezca aún más extraño al portavoz de Ciudadanos, que no haya acudido luego a una cita para tratar de buscar una salida a la situación municipal.

Ante esa reunión que mantenía en paralela y a la misma hora "a escondidas" con Jácome, por lo que José Araújo emplaza al portavoz del PSOE en la ciudad, Rafael Villarino, a que comunique públicamente el tema del encuentro.

La división en el seno del PSOE se ha materializado una vez más. Si las primeras negociaciones tras las elecciones municipales de mayo de 2019, entre Villarino, que fue el más votado con 9 de los 27 escaños de la corporación local, y el entonces líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, encuentro que el socialista había realizado sin el beneplácito de su futuro grupo municipal, soliviantaron la unidad socialista, ahora la posibilidad de que Villarino busque vías alternativas para ser alcalde -él no concibe otro tipo de acuerdo, o es el alcalde que salga de la moción, o nada- está creando un cisma interno en el grupo municipal en Ourense y con sus ediles críticos, pues 5 de los 9 concejales no estarían de acuerdo en que Villarino sea el alcalde, y los sectores del PSOE críticos con el candidato, afirman que prefieren que no gobierne el PSOE, a que sea el actual secretario provincial el alcalde de la ciudad. Por eso ayer José Araújo señalaba que aunque Villarino "vaya por un lado y su grupo por otro," "hay que sentarse" a hablar y adelantó que va a convocar otra reunión para buscar esa moción de censura definitiva.