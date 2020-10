Controles en las entradas y salidas vigilan la movilidad en el territorio confinado

La entrada en vigor de la orden que reduce la movilidad en los municipios de Ourense y Barbadás se acompañó de controles en los diferentes puntos de acceso. La medida afecta al territorio formado por ambos concellos por lo que sí está permitida la circulación entre ambos, quedando excluidas las entradas y salidas del perímetro global.

Agentes de la Policía Nacional, Local, Autonómica y Guardia Civil establecieron los dispositivos en los accesos, organizando los controles de manera coordinada para vigilar el cumplimiento de esta medida que pretende poner freno a la propagación del coronavirus que se ha disparado en los últimos días en el área sanitaria de Ourense, con centro en la capital y el municipio limítrofe de Barbadás.

La orden de la Consellería de Sanidade solo permite entrar o salir de estos concellos por motivos sanitarios, laborales o educativos, y la misión de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad es vigilar que esto se cumpla.

Situados en puntos variables como la rotonda del acceso centro de la A-52, Santa Cruz de Arrabaldo, la carretera de Santiago, la gasolinera de Os Viros o la N-120 en Velle, los agentes paran uno a uno a los vehículos solicitando a sus ocupantes los certificados que justifiquen la movilidad.

La mayoría estaban ya preparados y disponían del certificado laboral o el justificante correspondiente para acreditar la necesidad de entrar o salir del territorio confinado.

Aunque no todos, algunos trataron de poner excusas para rebasar la línea como que iban a comprar el pan, a la gasolinera o simplemente se hicieron los despistados alegando que desconocían la restricción. Los controles no tienen horarios ni ubicaciones fijos y los ocupantes que no puedan justificar las razones de su desplazamiento se enfrentan a sanciones que pueden variar desde los 300 a los seis mil euros. El dispositivo se mantendrá durante el tiempo de aplicación de esta medida.

El objetivo de la medida es impedir la expansión del virus después de constatarse que existe una irradiación desde Ourense y Barbadás hacia otros concellos. Precisamente, esta restricción de la movilidad pretende crear un cordón de seguridad frente a lo que el comité clínico de expertos que evalúa el avance de la pandemia en Galicia, ha denominado una "bomba vírica". La tasa de incidencia del Covid-19 en este territorio es cinco veces superior a la de Galicia.