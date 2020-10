Casi 7 años por intentar cortar las orejas a su ex tras "un entorno de maltrato psíquico constante"

La Audiencia Provincial de Ourense condena a 6 años y 8 meses de cárcel a Teófilo S. C., por atacar con un cuchillo de grandes dimensiones a su mujer, con la que estaba en trámites de divorcio y de la que era compañero de trabajo en un aserradero de Piñor, en agosto de 2018. La sala comparte que la intención del agresor machista era cortar las orejas a la víctima, a quien ya había amenazado durante la relación. El tribunal lo considera responsable de un delito de lesiones y de otro de maltrato psíquico habitual. Los magistrados ven que, el 9 de agosto de 2018, abordó a la víctima, de la que se hallaba separado desde meses antes, al haber roto la relación sentimental, en la puerta de la cocina de la empresa en la que ambos trabajaban. La mujer aceptó hablar con él, y el encausado, tras cerrar la puerta de la habitación, le preguntó si mantenía una relación con otro hombre. Acto seguido, le pegó un fuerte puñetazo en la cara. Cuando la víctima se encontraba en el suelo como consecuencia de la agresión, la atacó con un cuchillo, al tiempo que le decía que le iba a cortar las orejas. La mujer se protegió con los brazos y sufrió un corte profundo en el derecho. El acusado cesó en su agresión cuando entró una compañera alertada por los gritos de la víctima.

Pese a que los forenses descartaron que la herida, pese a ser profunda, entrañase un riesgo mortal para la mujer -fue atendida con un torniquete por sus compañeros y evacuada en helicóptero al hospital-, la acusación particular mantuvo su petición de hasta 21,5 años de prisión por un intento de asesinato u homicidio. La Audiencia Provincial considera que el condenado "no buscaba la muerte" de la denunciante. "Pretendía comprometer su integridad física de un modo importante, pero no acabando con su vida", destacan. Los integrantes del tribunal provincial de Ourense indican que su propósito era "hacer real una amenaza vertida a lo largo de la vida matrimonial", pues le decía que ante una infidelidad la castigaría con un corte de orejas. Además, destacan que "tuvo ocasión de culminar su propósito homicida de haber existido", sin embargo, "siempre dirigió el cuchillo hacia las orejas de su víctima, no hacia otras partes u órganos vitales".

El tribunal considera probado que el imputado creó "un entorno de maltrato psíquico constante, con un claro desvalor hacia la persona de su pareja, a la que insultaba, humillaba y amenazaba", por lo que también lo considera autor de un delito de maltrato psíquico habitual. La condena, que no es firme, incluye 9 años de alejamiento, una indemnización de 26.140 euros y el pago al Sergas de los gastos de la atención hospitalaria (más de 5.100 euros).