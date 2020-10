Condenado a seis años y ocho meses de cárcel por intentar cortarle las orejas a su mujer

El acusado, Teófilo S. C., conducido por la Guardia Civil al juzgado desde la prisión de Pereiro. // Iñaki Osorio / Pool

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a seis años y ocho meses de cárcel a un hombre que atacó con un cuchillo a su mujer, con la que estaba en trámites de divorcio, con la intención de cortarle las orejas. El tribunal lo considera responsable de un delito de lesiones y de otro de maltrato psíquico habitual.

Los jueces consideran acreditado que el procesado, el 9 de agosto de 2018, abordó a la víctima, "de la que se hallaba separado desde meses antes, al haber ella roto la relación sentimental", en la puerta de la cocina de la empresa en la que ambos trabajaban. La mujer aceptó hablar con él, y el condenado, tras cerrar la puerta de la cocina, le preguntó si mantenía una relación con otro hombre para, después, pegarle un fuerte puñetazo en la cara. Cuando la víctima se encontraba en el suelo como consecuencia de la agresión, la atacó con un cuchillo, al tiempo que le decía que le iba a cortar las orejas. "Ahora te voy a hacer lo que te mereces. Te voy a cortar las orejas". Eso dijo Teófilo S. C. según la mujer, que se protegió con los brazos, por lo que sufrió cortes. El acusado cesó en su agresión cuando intervino una compañera de trabajo.



"¡Para, para que la matas!"

"Era impresionante la sangre que había", expresó durante el juicio un guardia civil que llegó a la escena . Una compañera escuchó los gritos y entró en la cocina. Esta testigo afirma que vio a la víctima en el suelo, "moviendo las piernas", y pidió al varón que cesara la agresión. "¡Para, para, que la matas!", le dijo.

Víctima y acusado ya no convivían y estaban en trámites de divorcio. La mujer asegura que ella impulsó la ruptura, mientras que el acusado afirma que fue él, y que en cualquier caso "seguíamos viéndonos igual". Eran compañeros en un aserradero de madera del municipio ourensano de Piñor, donde ocurrieron los hechos y donde el hombre residía en los últimos tiempos. Teófilo S. C. pidió afilar el cuchillo a otro trabajador. No era un encargo infrecuente, aunque el testigo manifestó durante la vista que le pidió: "Afílamelo bien". Al entregárselo, vio cómo guardaba el arma en un trapo y la metía en la cintura.



Nueve días de hospitalización

Los compañeros aplicaron un torniquete hasta la llegada de los servicios médicos, que trasladaron en helicóptero a la víctima. Fue operada y estuvo hospitalizada nueve días. Además de la profunda herida inciso-contusa en el brazo derecho, compatible con un mecanismo de defensa según los forenses, sufrió traumatismo en la cabeza, contusión ocular y fractura de la nariz, por los puñetazos.

Los magistrados consideran que el condenado "no buscaba la muerte" de la denunciante. "Pretendía comprometer su integridad física de un modo importante, pero no acabando con su vida", destacan. Así, indican que tenía como propósito "hacer real una amenaza vertida a lo largo de la vida matrimonial", pues le decía que la infidelidad la sancionaría con un corte de orejas. Además, destacan que "tuvo ocasión de culminar su propósito homicida de haber existido", sin embargo, "siempre dirigió el cuchillo hacia las orejas de su víctima, no hacia otras partes u órganos vitales".

El tribunal considera probado que el imputado creó "un entorno de maltrato psíquico constante, con un claro desvalor hacia la persona de su pareja, a la que insultaba, humillaba y amenazaba", por lo que también lo condenó como autor de un delito de maltrato psíquico habitual.