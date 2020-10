La exedil de Urbanismo, sobre el PXOM: "Fue Jácome el que lo bloqueó y paralizó"

La exconcejala de Urbanismo de Ourense, Sonia Ogando (PP), manifestó ayer, ya sin esconder las discrepancias tras la ruptura del pacto con DO y el alcalde, que "la llamada para el consenso sobre el plan de ordenación urbanística de Jácome es una tomadura de pelo".

Las declaraciones respondían a la convocatoria del regidor a una reunión sobre el PXOM a la que solo acudió ayer el BNG. La ciudad sigue con un plan vigente de 1986, tras tumbar la justicia el de 2003 y fracasar la política en la articulación de un documento nuevo.

Las discrepancias entre el seno del pasado gobierno nacieron de la postura del actual regidor de "limpiar de pelotazos" la hoja de ruta urbanística. Fue el regidor el que, según la edil popular Sonia Ogando, paralizó el proyecto. La exconcejala de Urbanismo dice que "fue el actual alcalde, al que ahora le entran las prisas para el supuesto diálogo, el que paralizó y bloqueó el plan, que lleva preparado para enviar a la Xunta desde octubre del año pasado. En octubre estaba todo preparado para consensuar y enviar, así que el PP no va a acudir a ninguna farsa orquestada por el alcalde".

Sigue la desconfianza popular sobre el regidor por presunto fraude en la financiación del partido, denunciada por los díscolos, y que se mantiene en investigación judicial. Jácome invitó en el pleno del pasado viernes a enseñar las cuentas de DO si el PP enseñaba las suyas, no del grupo municipal, sino del partido en la ciudad. Una propuesta que, según el regidor, no llegó a prosperar.

Para los populares, la convocatoria de ayer se trata de una "tomadura de pelo" y Sonia Ogando indica que "su único fin es desviar la atención sobre lo que realmente es importante, que es que tenemos que encontrar una solución de gobernabilidad en la que se encuentra el Concello de Ourense".

El PP tacha como único culpable de la paralización del plan de ordenación urbanística a Pérez Jácome, mientras el regidor apela a la "responsabilidad" después de criticar una hoja de ruta que debería tener una segunda exposición pública, ya que, según fuentes municipales, tuvo modificaciones "sustanciales".