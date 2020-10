Camilo Nogueira e Eduard Velasco gañan o premio Antón Losada Diéguez

'Os días felices de Benvido Seixas', do autor Eduard Velasco e a editorial Xerais, así como "Unha nación no mundo. A razón resistente (1480-2010)", de Camilo Nogueira -e tamén publicada por Xerais- son as dúas obras galardonadas na XXXV edición do premio Antón Losada Diéguez, que convocan os concellos de Boborás e O Carballiño. Foron presentadas un total de 36 obras. Eduard Velasco gaña na categoría de creación literaria "cunha novela ben estruturada na que participan personaxes moi traballados e cun ton humorístico logrado, de agradecer no sistema literario galego. Camilo Nogueira, o mellor en investigación e ensaio, acada o premio por segunda ocasión.