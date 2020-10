El pleno aprueba iniciar el diálogo para conformar un gobierno alternativo a Jácome

El pleno del Concello de Ourense aprobó ayer una moción por la que se acuerda instar a los grupos políticos a abrir vías de diálogo que permitan desbloquear el ejecutivo local y desalojar al actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que gobierna con solo dos concejales más. El acuerdo se adoptó con los votos solo de PP, Ciudadanos y de díscolos de DO, al darle un giro los populares que llevaba al pleno el grupo socialista y que defendió el portavoz y candidato en su día a Alcaldía Rafa Villarino, una moción que no llegó ni a votarse.

Al final PP se apropió de la moción, al presentar una enmienda de sustitución que cambió en parte el sentido de la misma. Esta proponía abrir esa misma vía de diálogo entre los grupos y ediles contrarios a Jácome, pero suprimía una frase intencionada de la moción del PSOE, en la que el pleno debía comprometerse a consolidar un gobierno local que que respetara lo que dijeron las urnas, es decir que el alcalde que salga de esa moción, sea el más votado en 2019, que fue el propio Villarino.

Este último quedó pillado y tocado, pues lo primero que se votó fue la enmienda del PP que fue aprobada con los votos populares los de Ciudadanos, y los de los 4 díscolos de DO, contrarios a Jácome,. La consecuencia de este inesperado giro la resumió Jácome con una de sus frases coloquiales: "Síntoo Villarino, escarallouse todo", porque el PP le dio la vuelta y l se adueñó de la moción del PSOE, que ni siquiera pudo llegar a votar su propuesta inicial.

Fue uno más de los saltos mortales que vive en las últimas semanas la corporación local ourensana, con un gobierno de sol tres concejales, y otros 24 que votaron ya en un pasado pleno una petición par que el alcalde, al que no reconoce, dimita.

Este acuerdo se produce tras la reciente reunión mantenida por los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, de cara a avanzar posiciones en la negociación que permita articular una moción de censura. Todo ello, después del último pleno donde 24 de los 27 concejales pidieron la dimisión del regidor, incluidos los díscolos de Democracia Ourensana, que gobierna actualmente con el único apoyo de dos concejales.

Durante el pleno de ayer , el portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, defendió que hay que configurar un gobierno que dé "estabilidad" a la ciudad tras un pacto fracasado -PP y DO- "forjado por el intercambio de poderes y liderazgos individuales", en alusión a la configuración de la Diputación provincial.

Por su parte Flora Moure, concejal y portavoz del grupo popular hasta hace nada socio de Gobierno del actual alcalde de DO, fue clara al señalar que "el tiempo de Jácome en la Alcaldía "ha terminado". Por este motivo, ha pedido al resto de formaciones a tener "altura de miras" al objeto de dialogar y construir un gobierno alternativo "estable".

"Ourense no merece un gobierno en minoría que dependa de los caprichos del alcalde", ha zanjado la concejala popular, quien ha eludido poner "líneas rojas ni cinturones sanitarios " y ha reiterado el ofrecimiento del PP a "ser parte de la solución". Se referían sus críticas a que la primera reunión de diálogo propiciada por BNG no contó con la presencia de los populares pues Ana Pontón la portavoz de la formación frentista indicó que "no puede estar en la solución el partido que generó el problema".

El edil del BNG Luis Seara, lamento a su vez que en la reciente reunión, de PP y PSOE convocada por Cs como mediador, para presentar una moción contra Jácome, y que quedó en tablas, también se había vetado al BNG formación de la última mesa de diálogo, ha defendido la moción de censura aunque ha pedido "claridad" al resto de grupos para construir una alternativa que para los nacionalistas pasa porque esté liderada por la fuerza más votada en las pasadas elecciones, que fue el PSOE.p

Por su parte el alcalde ironizó con que sea el PP el que romper el pacto local y y pida las cuentas " a un partido de provincias que tienen un presupuesto que maneja 100.000 euros al año, cuando el PP está ahora implicado como el "Kitchen "que son temas de corrupción de varios millones de euros.

Por su parte José Araújo de Ciudadanos también propuso, ante la convocatoria hecha por el alcalde para una mesa de negociación esta lunes con todos los miembros de la corporación, para consensuar el PXOM una "contraprogramación", y como "el problema de este gobierno es Jácome", que todos los grupos se reúnan en el Liceo y a la misma hora, pero sin la presencia del alcalde para consensuar el plan.