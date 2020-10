Miguel Caride se estrena como vicepresidente de la Diputación cesando a dos asesores de Jácome, uno la "amiga" del alcalde

El juego de poder de los concejales de los dos bandos enfrentados por hacerse con las riendas de Democracia Ourensana, uno encabezado por el alcalde y sus 2 ediles afines, con los que está gobernando y los otros 4 díscolos de DO que denunciaron al regidor en Fiscalía y fueron cesados por ello de sus concejalías delegadas, continúa urdiendo sus venganza, con el cese ayer de tres asesores de DO en la Diputación que eran afines a Jácome.

Ayer Miguel Caride, uno de los ediles díscolos de DO, aprovechando que acaba de ser nombrado por Manuel Baltar, vicepresidente y portavoz del grupo de Democracia Ourensana en la Diputación, en agradecimiento por mantener el pacto de gobierno con el PP, firmó sendos decretos de cese de dos asesores de DO en la Diputación que son afines a Jácome. Los dos cesados por Caride en la Diputación son Zaida Alejos la "amiga especial" de Jácome, según ponía el informe que presentaron los díscolos en Fiscalía, que estaba como asesora de DO en la Diputación de Ourense con sueldo de 39.000 euros anuales, pese a que vive en Madrid- El otro afín a Jácome cesado ayer por Miguel Caride, Es Manuel Gutiérrrez.

Estos dos puestos vacantes ya están ocupados, pues en el mismo día Caride firmó sendos decretos por lo que nombra como asesores en la Diputación a Víctor Rodríguez, el exjefe de comunicación que había cesado Jácome por "perdida de confianza· tras romperse el pacto de gobierno con el PP, y Bruno Blanco, el joven asesor de DO en el Concello que fue despedido después de denunciar que Jácome le pedía hasta el 60% del sueldo y pagas extras como donación forzosa para DO. Ahora es asesor de Caride en la Diputación. Finalmente el tercer cese lo firmo ayer el mismo Manuel Baltar, al cámara amigo de Jácome que estaba de asesor en la Diputación y en su lugar contrató como asesor personal a José Manuel Baltar, hasta hace nada asesor de Jácome en la Alcaldía y al que este despidió también por "perdidas de confianza" y ser afín al díscolo Caride.