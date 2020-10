La situación epidemiológica escolar de la provincia, la peor de toda Galicia

La provincia de Ourense registra por segundo día consecutivo los peores datos de la situación epidemiológica escolar de Galicia. Si anteayer eran 72 los escolares afectados por el coronavirus en el día de ayer se detectaron dos casos más elevando el número a 74 positivos por coronavirus y cerrando 10 clases. Estos datos no reflejan un matiz que señalan desde los centros educativos y es que la mayoría de los niños y niñas contagiados fueron a la presentación de las clases de Infantil, Primaria o Secundaria y ya no acudieron a las clases. Por ello, llaman a normalizar esa situación. El CEIP AS Mercedes registra 11 contagiados y una clase cerrada.

Es el más afectado de los 39 centros afectados en toda la provincia de Ourense y desde el ANPA Pía da Casa del centro capitalino señalan que "están afectadas dos clases y una de ellas es la más numerosa con 24 alumnos, que meriendan dentro del propio aula sin ventilación durante las horas lectivas, considerando esto una negligencia. Creemos que tras 10 días lectivos quedó demostrada la falta de eficacia del protocolo de mínimos aprobado por la Xunta de Galicia. En este colegio que tiene unas características tan especiales, como la falta de instalaciones o el tamaño reducido de sus dependencias, ese protocolo no está funcionando y está en juego la salud de muchas familias. La Xunta dejó solas a las familias con el tema comedor y con otros temas".