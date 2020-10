Una placa para Cuerda, el director que hizo de Ourense un "privilegiado plató de cine"

En la esquina de la Praza Maior con la Rúa das Tendas de Ourense, una placa recuerda desde ayer que las calles empedradas y edificios del casco histórico de la ciudad fueron un día el plató en el que José Luis Cuerda dio forma a "Los girasoles ciegos". Por allí caminaba Maribel Verdú con el niño Roger Princep camino del colegio en una de las tres cintas que Cuerda, fallecido el pasado mes de febrero, rodó en Ourense.

El Festival de Cine le dedicó este homenaje póstumo descubriendo la placa "in memoriam", en la que queda plasmado el recuerdo especial del OUFF al cineasta de Albacete pero una fuerte vinculación con esta tierra: "Por ter feito de Ourense un privilexiado plató de cine coas longrametraxes 'La lengua de las mariposas' (1999) e 'Los girasoles ciegos' (2008) e a curtametraxe 'Primer amor' (2000)", reza la placa de honor que se encargó de descubrir la hija del director, Elena Cuerda. Allariz, Ourense y Cabanelas (O Carballiño), respectivamente, son los lugares que Cuerda eligió para estas películas.

"Estoy segura de que estaría encantado de vernos aquí hoy a todos juntos", afirmó. "Adoraba Galicia; decía que por contraste le interesaba sobre todo la Galicia fluvial. También adoraba sus gentes, que decía, eran grandes oradores". Elena Cuerda confesó también el "apego" que su padre tenía por el OUFF, en el que participó en varias ocasiones. Fue jurado, asesor, ponente en cursos sobre cine y recibió un homenaje en su tercera edición.

El apego de Cuerda por Ourense y en especial por las tierras del Arenteiro era conocido. Su hija Elena recordó ayer el proyecto vitivinícola que emprendió en Gomariz, Leiro, con la marca San Clodio.

No pasó por alto la actual situación de crisis sanitaria que su padre no llegó a vivir: "Un amigo de mi padre me dijo que había sido inteligente hasta para decidir cuándo dejarnos, así se podía ahorrar esta situación tan surrealista que estamos viviendo en todo el mundo y que bien podría incluirse en uno de sus guiones".

En el acto intervinieron también el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el director del festival Miguel Anxo Fernández, y contó con la asistencia de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega de Industrias Culturais, Gabriel Alén, delegado de la Xunta en Ourense, y representantes políticos de los concellos ourensanos en los que rodó. Baltar reivindicó la figura de Cuerda como "uno de los grandes directores de la historia del cine español, para quien Ourense fue su patria electa".

Por su parte, Miguel Anxo Fernández quiso recordar una de sus películas más representativas, "El bosque animado", en la que "reflejó una Galicia no tópica, una Galicia digna, una Galicia mágica", aseguró.

El homenaje se completó con la proyección de "La lengua de las mariposas" y "Los girasoles ciegos", ambas en el Teatro Principal.