El BNG alerta de reparos a las cuentas de la Mancomunidad

El BNG de Celanova votó en contra de las cuentas de la Mancomunidad Terras de Celanova por supuestas irregularidades que advierte el nterventor, ya que sus reparos "nos preocupan pues se reconoce que hay gastos e ingresos que están fuera do su control o incluso cuentas que resultan incongruentes".

También indica el interventor que se está incumpliendo la consolidación del personal laboral "con abuso de personal indefinido no fijo, debiéndose regularizar mediante pruebas pertinentes". Y el BNG no logró apoyo al acuerdo unánime del pleno de Concello de Celanova, que reclama de la Mancomunidad que destine parte del gasto en servicios sociales a sufragar ayudas directas a los mayores de la comarca que van a un centro de día privado y no tienen ingresos elevados ni otro tipo de ayudas públicas.