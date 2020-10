Amenaza a la pareja de la mujer que violó tras ser condenado a 8 años de prisión

Los agentes de la Policía Nacional de Ourense procedieron a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de allanamiento de morada, amenazas graves, daños y contra la administración de Justicia, delitos perpetrados horas después de una sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial de Orense por un delito de agresión sexual en el año 2017 en un pub de la ciudad.

En la madrugada del día 24 de septiembre se recibe una llamada de teléfono en la Sala 091 en la que un hombre comunica que al llegar a su domicilio observó que habían derribado la puerta de su casa y que habían tirado al suelo y roto la televisión y una mesa de mezclas, manifestando saber quién había sido. El miércoles 23 de septiembre, la Audiencia Provincial comunicaba la sentencia condenatoria de la persona detenida en el año 2017 por este hecho, condenándolo a la pena de prisión de ocho años y seis meses, siendo significativo que el asalto de la casa del denunciante fuera horas después de conocerse la sentencia, manifestando la creencia del presunto autor de que le condenaron por que él no había "presionado" a su ex novia en su momento, culpándole por ello., tratando con la amenaza claramente intimidatoria de "zurrarle" si no presionaba a su ex novia para que retirara la denuncia de violación, ya que creía que él estaba en posición de influir sobre ella, yendo a su casa en la madrugada del día 24 de septiembre del 2020 con la intención de llevar a cabo su represalia, rompiendo la puerta de acceso a la misma y causando diversos daños