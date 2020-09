Telmo Ucha seguirá apoyando a su alcalde pero ya no en las filas de DO, sino en el grupo de no adscritos

En medio de esta crisis sin precedentes en el Concello de Ourense, el pleno ordinario del viernes promete, de entrada en uno de los puntos del orden del día, dar cuenta de la decisión tomada por el tercer concejal del gobierno de Jácome, Telmo Ucha, quién, cumplido el plazo de cinco días que le confiere el reglamento municipal tras su reciente toma de posesión como concejal, ha decidió seguir apoyando al alcalde, pero ya no desde las filas de DO por las que fue elegido en las elecciones municipales, sino como concejal del grupo de no adscritos.

Además en esta compleja sesión se dará cuenta de todo el tsunami de ceses de los díscolos, de la dimisión de sus competencias de los 7 ediles del PP tras romper el gobierno bipartito, de todos los nombramientos que ha aprobado Jácome por decreto y de varios escritos contradictorios que dan cuenta del galimatías municipal y en especial del que se vive en el seno de Democracia Ourensana. Así se informará al pleno de escrito del alcalde en los que como representante legal de DO, comunica que los cuatro concejales que lo denunciaron ya no pertenecen al grupo y deben ser considerados "no adscritos".

Por otro lado en otros escritos presentados por los propios díscolos, estos afirman que son legalmente los que tienen la mayoría del grupo, pues son 4 críticos contra Jácome, frente a los tres afines a él, por lo que le anuncian al alcalde que han decidido expulsarlo de DO. Es decir del partido que Jácome preside y del que fue fundador en 2001.

Por otro lado el pleno abordará también mociones relativas a la reposición de líneas ferroviarias, de desbloqueo de la situación que vive el Concello de Ourense, o la petición por parte del PSOE de la creación de una tarjeta joven en el municipio.