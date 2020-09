El músico Daniel Minimalia, nominado a los Grammy Latinos por su disco 'Terra'

"Estoy muy feliz y orgulloso de poder dedicarle a mi madre y, por supuesto a mi padre, esta nominación en los Latin Grammy por mi reciente disco "Terra" como mejor álbum instrumental del año", declaraba ayer el músico y compositor ourensano, Daniel Minimalia, tras conocerse su nominación a los prestigiosos Grammy latinos.

"El esfuerzo merece la pena, y hoy es uno de esos días en los que doy fe de ello. Este último disco ha sido el que más me ha costado realizar de todos, venciendo muchos obstáculos y es por eso que estoy especialmente agradecido a todos los que lo han apoyado para que esto fuese posible" señaló ayer en sus redes. ·" No daré nombres porque alguno se me olvidaría, pero gracias a todos los músicos, técnicos, ingenieros, productores, al equipo @larrosa.pro por aportar vuestro granito de arena, y como no a tod@s los miembros de la academia de los Latin Grammy por haberme votado. También quería acordarme de todos los miembros de mi profesión que tan mal lo están pasando y darles un pedacito de mi alegría", declaró el músico.