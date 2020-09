El alcalde incoa expedientes para declarar tránsfugas a sus 4 ediles díscolos

Mientras los cuatro ediles díscolos insisten en que ellos son la mayoría de DO, pues fueron votados por ese partido y como mayoría, hace una semana decidieron "expulsar" a Jácome del partido que este último fundó, el regidor busca una doble vía de represalia.Por un lado anunció denuncias ante el juzgado contra sus ediles díscolos, por utilizar el logotipo de DO, cuando el Ministerio de Interior acaba de reconocer que Jácome es el representante legal de ese partido. Además anunció que "DO ha iniciado expedientes para declarar tránsfugas a los 4 concejales disidentes de Ourense de ciudad" Afirma que el partido tienen 9 concejales (7 en el concello de Ourense,; 1 en el de Pereiro y 1 en el Barbadas) "y 5 de esos 9 concejales están en contra de lo que están haciendo los díscolos" y Caride no tiene el visto bueno para ser vicepresidente de la Diputación".