El "representante legal" de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, anuncia que denunciará hoy en el juzgado de guardia la usurpación de identidad del partido y el uso fraudulento de un correo con el nombre de DO en el remitente, bajo la cuenta .com de: democraciaourensana@gmail.com. Considera que el mail "pertenece, sin lugar a dudas, a los disidentes de DO" por el comunicado de prensa enviado ayer.