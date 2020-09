"La isla de las mentiras", de Paula Cons, único film gallego en la sección competitiva

La directora coruñesa Paula Cons y la actriz Victoria Teijeiro presentaron ayer en Ourense "La isla de las mentiras", única película gallega que compite en la sección oficial de largometrajes. El film llega al OUFF tras pasar por Festival Internacional de Cine de Shanghái y San Sebastián, donde fue presentado la semana pasada dentro de la sección Made in Spain.

La película saca a la luz una historia real ocurrida en Galicia pero silenciada durante muchos años y que tiene que ver con el dramático naufragio del vapor Santa Isabel frente la isla de Sálvora. En el barco viajaban con destino a Buenos Aires 260 emigrantes y el valor de tres mujeres que se echaron al mar en un pequeño bote logró salvar la vida a 50 de ellos. Pero el naufragio y la heroica hazaña de las tres protagonistas no es lo único que ocurre esa noche, y es precisamente la historia que Paula Cons ha rescatado para llevarla a la gran pantalla.

La directora y la actriz Victoria Teijeiro asistieron ayer a la proyección de las 22.00 horas en los cines del centro comercial Ponte Vella, y los espectadores pudieron compartir con ellas un diálogo sobre la película.

"La isla de las mentiras" es la ópera prima de esta directora que, según explicó ayer, el OUFF "es el primer festival en España en el que competimos", por lo que se hace "especial ilusión que sea en Galicia y más aquí, en Ourense".

La película, que ya se ha visto en la plataforma Filmin, se estrena en salas el próximo viernes y desde ayer puede verse en la sección oficial del OUFF. "Está pensada para ver en pantalla grande, tiene un sonido y una fotografía muy cuidadas. Su hogar natural es la sala de cine", indicó Paula Cons.

Victoria Teijeiro, junto con Nerea Barros y Ana Oca, interpreta a una de las tres mujeres protagonistas de esta coproducción española, argentina y portuguesa. Para la intérprete, "el film habla de mujeres olvidadas y toca muchos palos que están de actualidad".

Cons, que también es guionista del film y apostó por un equipo en el que predominan las mujeres, asegura que cuándo conoció la historia, quedó enganchada ya que "soy periodista también, y me llaman mucho la atención estas historias escondidas y que muy poca gente conoce". También quiso agradecer a la cantante Guadi Galego, autora de la canción del largometraje: "Le envié la película a las siete y a las once ya me envió esta canción que está siendo un exitazo. En el Festival de Shangái triunfó muchísimo", afirmó.