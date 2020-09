De secretario del alcalde a balón de oxígeno para un regidor en la UCI

"Mi decisión, profundamente meditada, está basada únicamente en el principio del respeto a la ciudadanía de Ourense. Lo voy a hacer sin entrar en debates sobre cuestiones de partido, que siempre me fueron ajenas" explicaba ayer, Telmo Ucha, en un comunicado emitido poco después de rematar su pleno de investidura".

"Mi única duda era decidir si, como concejal, podría intervenir en la actual situación municipal con responsabilidad, poniéndome a disposición de la ciudadanía de Ourense" explica. El que era secretario personal del propio Jácome hasta su toma de posesión como concejal, tras la cual fue designado miembro de la junta de gobierno local junto con Armando Ojea, declaraba ayer, que su compromiso en medio de esta marea sin precedentes en el Concello de no bloquear el gobierno local, aún cuando en el futuro se siente o no en las filas de DO, es que "en esta situación, en la que además muchas personas están sufriendo las consecuencias de la Covid-19, los que tenemos que asumir responsabilidades políticas tenemos que responderle a la ciudadanía con total dedicación y trabajo".