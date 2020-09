Reclaman el tramo hasta Cambeo

A la puesta en funcionamiento de este nuevo tramo acudieron algunos alcaldes invitados, entre ellos el de Vilamarín, Amador Vázquez, que lleva más de 40 años en la alcaldía y sobre este logro apunta que "es algo por lo que luchamos y estamos por fin viendo algo hecho", y "estamos aquí para ver si nos comprometen algo más porque si a este tramo no le dan salida no tiene mucha funcionalidad". Sostiene que urge el tramo de San Martiño- Cambeo.

El regidor explica que ahora hay salida para la carretera del Eixo do Ribeiro, Carballiño-Ribadavia, pero no para Ourense. "Para venir de la Barrela en autovía hasta San Martiño sí, pero para Ourense hay que meterse por Vilamarín, Río... y todos esos pueblos, por carreteras secundarias, con limitaciones de velocidad, y queremos salida a Ourense". Por ello, aprovechando la presencia de Sergio Vázquez, le trasladó la necesidad y "dijo que se estudiará, que la idea es que tenga continuidad". Y es que el nuevo tramo "no presta servicio para quienes viajan por la N-540 porque al llegar a Vilamarín hay que ir por carreteras secundarias".