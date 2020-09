Una veintena de vinos de O Ribeiro logran 29 premios en Decanter World Wine Awards

La D.O. Ribeiro ha logrado nada menos que 29 galardones en los premios Decanter World Wine Awards, siendo dos medallas de oro, once de plata y catorce de bronce, así como dos distinciones al "commended". El oro recayó en Adega do Moucho 2017, de Francisco García Pérez, y en Ramón do Casar 2019, de Adega Ramón do Casar.

Los Decanter World Wine Awards, una intensa cata celebrada en Londres durante 28 días consecutivos en agosto, ha hecho públicos los resultados de su 17ª edición. A esta competición se presentaron más de 16.500 vinos de todo el mundo. Los encargados de juzgarlos en cata a ciegas fueron un total de 116 expertos en vinos del mundo entre los que se encontraban sumilleres, periodistas, Masters of Wine, Masters Sommeliers y comerciantes de vino.