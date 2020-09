Ucha declara su "lealtad" a Jácome pero no aclara si seguirá en DO

Telmo Ucha ha confirmado su "absoluta lealtad" al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y a la ciudad asumiendo las competencias que le sean delegadas pero no desvelará por ahora en qué filas va a hacerlo.

El concejal de Democracia Orensana deshojó la margarita apenas dos horas después de tomar posesión de su escaño y su idea es que -como ya adelantara a FARO-,"por encima de posicionamientos políticos" no se pare de todo el Concello y el alcalde, que tiene solo dos concejales afines, cuente con tres, el mínimo necesario para poder convocar juntas de Gobierno y aprobar temas urgentes en momentos "difíciles" por el Covid-19.

Sin embargo, no despejará la duda hasta dentro de cinco días, el plazo que le da la normativa para decidir en qué grupo se sienta, si ese apoyo lo hará desde el grupo del alcalde DO o como no adscrito lo que le facilitaría sumarse a una moción contra el alcalde