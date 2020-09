"Lo nunca visto en política: un grupo de tránsfugas trata de adueñarse de un partido al que no pertenecen", dice el alcalde

El alcalde de Ourense se pronunciaba ayer tras tener conocimiento del acuerdo adoptado por sus críticos de su "expulsión" del partido de DO, señalaba que "esto es lo más insólito que se ha visto en tiempo en la política española: que un grupo de tránsfugas de un partido se intenten adueñar de forma particular de un partido al que no pertenecen, y haciéndolo tras tomar provecho de los votos de dicho partido".

Añade el regidor que "la perversidad de estos queda demostrada cuando intentan apoderarse de la marca DO en sus cartas reivindicativas, siendo personas ajenas al partido", señala, pues los comunicados de los críticos llevan el logotipo de DO.

"El señor Miguel Caride sabrá que la usurpación de una identidad corporativa, en este caso del nombre y logo de DO en sus cartas comunicativas, pudiera ser delito", advierte el alcalde dirigiéndose a uno de los cuatro concejales críticos, que era portavoz de DO hasta su cese.

Recuerda que el edil díscolo Manuel Álvarez Fernández, que alude a su condición de vicepresidente de DO, está informado de que "se ha procedido a la suspensión cautelar de sus funciones como vicepresidente y miembro de DO, así como a la incoación de un expediente disciplinario que podría conllevar expulsión definitiva de la formación".

Ratifica el regidor que "los legítimos representantes de DO, en Concello y Diputación, son Gonzalo Jácome y Armando Ojea, respectivamente, y que actitudes tránsfugas de integrantes de grupos municipales, no les puede otorgar representatividad alguna".

Remata señalando: "Como los tránsfugas se han quedado sin competencias, al no tener trabajo se dedican a fabular con notas de prensa cuya realidad solo existe en sus cabezas" .