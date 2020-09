BNG y CC OO demandan más medidas contra el coronavirus

Comisiones Obreras del Concello de Ourense solicita la dimisión del presidente de la junta de personal por su "nula gestión" durante la pandemia de la covid-19 y también solicita al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, "nuevas medidas preventivas" ante la situación de la ciudad, que "ya alcanza el pico más alto de contagios" de coronavirus. Por su parte, el BNG denuncia que "la situación de caos y desgobierno" del Consistorio, "en pleno avance de la Covid-19", pone "en riesgo la salud de los vecinos y de los trabajadores del propio Consistorio. A través de un comunicado, CC OO afirma no entender la actitud del presidente de la junta de personal, de CSIF, al que acusa de "incumplir" el reglamento pues "no convoca reuniones desde el 11 de febrero" y "no hace propuestas a la administración en defensa de los trabajadores". Añade que las sesiones ordinarias "deben convocarse cada dos meses, por lo que desde febrero ya se tendrían que haber celebrado casi cuatro reuniones y no se ha hecho ninguna". En tercer lugar, le critica la "nula gestión ante la pandemia", por lo que le invita a presentar su dimisión.