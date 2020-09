La evolución del Covid empeora en la ciudad 15 días después de endurecer las restricciones

La ciudad de Ourense ya concentraba la mitad de los casos de Covid-19 que se registraban en la provincia el pasado 2 de septiembre, cuando Sanidade optó por aplicar restricciones en todo el municipio. A pesar de reducir aforos en la hostelería, comercio y otras actividades, la evolución ha empeorado y la última orden, publicada este viernes endurece más las limitaciones en cuatro calles de O Couto.

El informe emitido por la Dirección Xeral de Saúde Pública que sostiene esta decisión es contundente. Señala que las tasas diarias acumuladas a 3 y 7 días en la ciudad muestran desde el día 12 una "tendencia ascendente". Ayer mismo, se contabilizaban 509 casos activos y una suma de 31 positivos resultantes de las PCR realizadas. Constan 10 pacientes curados y un nivel de hospitalización que se mantiene alto en Verín con 9 ingresos y dos altas en las últimas horas. En esta villa también se han aplicado restricciones especiales por el ascenso de la incidencia. En el Hospital Universitario de Ourense hay 27 enfermos con Covid-19 en planta y cinco en la UCI. Además, este sábado falleció un paciente de 69 años que estaba ingresado en la unidad de críticos. Es la segunda víctima en 24 horas después de que este viernes falleciese un hombre de 84 años en el CHUO.

Cada positivo contagia a uno

Preocupa en Sanidade que la tasa de reproducción instantánea del virus en Ourense muestra un valor por encima de 1, lo que significa que cada positivo contagia a otra persona. La tasa de incidencia global en los últimos 14 días es alta y la investigación epidemiológica recoge que el incremento de los casos se debe, fundamentalmente, a brotes familiares debido a reuniones. Solo en esta semana se han contabilizado 15 nuevos focos en la capital.

Y después de 15 días con restricciones más severas que en otros territorios, la situación "no tiene una clara tendencia a la mejora". Se mantiene, tal y como recoge la orden de Sanidade publicada en el DOG, "una evolución tórpida más acusada desde el final de agosto, con casos y tasas que sufren altibajos pero no acaban de bajar".

En este escenario, la consideración de esta segunda ola en Ourense "sigue teniendo características de alto riesgo", señala Sanidade, que se basa en el aumento en los últimos tres días de la tasa de incidencia y en el porcentaje de positividad tanto en pruebas PCR en pacientes índice como en los contactos de los casos detectados. Todo ello "mantiene este brote en el nivel de riesgo alto".

Además, la investigación epidemiológica constata que la distribución de los contagios no es uniforme, con agrupación de casos en determinadas zonas, por lo que el informe de Saúde Pública recomienda mantener las restricciones en el municipio y tomar medidas específicas para las calles Antonio Puga, Doctor Fléming, Xesús Soria y avenida de Portugal, desde el cruce con Ervedelo a Irmáns Xesta. En este caso, se hará una revisión de la evolución de los casos en un período no superior a cinco días.

Las medidas especiales aplicadas en estas cuatro calles del barrio de O Couto, que prohiben servir en el interior de los bares, han generado desconcierto entre muchos vecinos de la zona, pero sobre todo entre los hosteleros. No se explican por qué ellos no pueden atender a sus clientes en el interior del local y otros, situados a escasos metros sí. El bar Ervedelo 7, por ejemplo, tiene la puerta de entrada en la esquina con Doctor Fléming, pero como la fachada del edificio está en Ervedelo se ha librado de la nueva orden de Sanidad. El bar Gallego, en la calle Goya, hace esquina con Xesús Soria, pero no está afectado.

Es una medida "contradictoria" porque si la gente no puede consumir en un bar irá a otro, dice la dueña del bar Gómez de la calle Doctor Fléming que permanece cerrado por el positivo de un cliente. Ella ha dado negativo pero tiene que hacer la cuarentena preventiva. El período finaliza el día 25 y ya se plantea no abrir porque no puede poner terraza.Le pasa a la mayoría, por eso ayer no les quedó mas remedio que bajar la verja.