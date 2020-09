"No podemos relajarnos, debemos ser estrictos"

La situación epidemiológica en Ourense no es buena, pero tampoco alarmante. Las curaciones diarias superan los casos activos diarios y las restricciones imponen medidas para limitar una vida social y privada con el fin de convivir con el virus, pero también con el objetivo de prevenir más contagios. Félix Rubial, gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, advierte que "es necesario recalcar que no podemos relajarnos en las situaciones familiares o en reuniones y que debemos ser estrictos, porque la situación en la provincia es que son pequeños rebrotes que se registran por este tipo de celebraciones o de convivencias. Es por ello que debemos mandar un mensaje en el que la prevención sea fundamental y en el que las medidas de protección no se relajen en el ámbito familiar porque así lograremos reducir los contagios". La llamada de atención colectiva se produce a las puertas de la llegada del otoño y con el consiguiente problema de las enfermedades respiratorias como puede ser la gripe.